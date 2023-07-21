مباحثات بين غرفة القاهرة وهيومان ريستارت تمهيدًا لتوقيع توأمة مع الغرفة الألمانية

عقدت غرفة القاهرة التجارية اجتماعا موسعا مع منظمة هيومان ريستارت الألمانية في إطار التعاون المثمر بين الجانبين لمناقشة بنود البرتوكول المزمع توقيعه بين الغرفة التجارية للقاهرة والغرفة التجارية الألمانية بشأن تدريب الكوادر البشرية المصرية وتجهيزها للعمل بالسوق الألماني صرح بذلك منير المصري رئيس شعبة شركات الحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة مشيرا الي ان هذا البروتوكول يعتبر ملحقا إضافيا للبروتوكول الذي تم توقيعه بين منظمة هيومان ريستارت الألمانية وغرفة القاهرة في مارس الماضي.

وقال رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بغرفة القاهرة إن تدريب الشباب المصري سيتم تحت إشراف الغرفة التجارية الألمانية بالتنسيق مع منظمة هيومان ريستارت في أكاديمية التجار بالغرفة التجارية للقاهرة ضمن هذا التعاون المهم بين الطرفين المصري والألماني.

ونوه "المصري " إلى أن المتدربين سيحصلون على شهادات معتمدة من غرفة القاهرة والغرفة التجارية الألمانية عقب الانتهاء من البرامج التدريبية .