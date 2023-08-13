الخميس.. (الكتاب..حوار العقل والوجدان) في منتدى تغريد فياض الثقافي

تحت عنوان (الكتاب..حوار العقل والوجدان)، يُعقد يوم الخميس المقبل منتدى تغريد فياض الثقافي اللبناني رقم 61، وذلك في مقر أتيليه القاهرة للفنانين والكتاب من الساعة الخامسة والنصف مساء، وحتى التاسعة والنصف.

يبدأ الافتتاح بكلمة الفنان أحمد الجنايني/رئيس مجلس إدارة الأتيليه، ثم كلمة الشاعر عبدالناصر الشناوي، ثم كلمة الشاعرة تغريد فياض/رئيسة المنتدى، ويتحدث كل من:

-الناقد القدير دكتور مدحت الجيار -يتحدث عن دور الكتاب وأهميته.

- الناقدة والأديبة د. نوران فؤاد/المستشارة الأدبية للمنتدى-عضو المجلس الأعلى للثقافة وتلقي كلمة بعنوان (تأثير الكتاب في دعم الثقافة).

-الناقد دكتور شريف الجيار/عميد كلية الألسن _ جامعة بني سويف يتحدث عن أهمية الكتاب في بناء التفكير

-الناقد دكتور عزوز اسماعيل / كلمته عن كتاب (الرواية الرسائلية والرسالة الروائية)

-دكتور عمرو شحاتة/ نائب رئيسة منتدى تغريد فياض اللبناني ويلقي كلمة بعنوان (الكتاب وتأثيره في بناء الشخصية)

- د/ أمل مصطفى محاضرة دولية، علم اجتماع إنساني/ أكاديمي بجدة تخصص تكنولوجيا معلومات- كاتبة ومقدمة برنامج إذاعي بالمملكة العربية السعودية.

تتحدث عن كتاب (قصص بابل المعلقة) -مجموعة قصصية للأديبة اللبنانية تغريد فياض.

_ ا. سمية عبدالمنعم، نائب رئيس تحرير الوفد، تتحدث عن "القصة القصيرة بين التهميش والإنصاف".

وأخيرا في الختام يتم تقديم أمسية شعرية فنية بمشاركة عدة شعراء فنانين بإدارة أستاذ محسن مرغني/المدير التنفيذي للمنتدى وأستاذة غيداء الدندشي/المديرة الإدارية للمنتدى، والشاعر رضا دياب/المستشار الإداري للمنتدى.