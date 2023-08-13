اَينتراخت فرانكفورت يدهس لوكوموتيف لايبزيج بسباعية ومرموش يسجل هدف

حقق اَينتراخت فرانكفورت فوزًا كبيرًا على نظيره لوكوموتيف لايبزيج بسبعة أهداف نظيفة، في الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا لهذا الموسم 2023/2024.

وكان الدولي المصري عمر مرموش قد شارك بديلًا في المباراة، حيث قام الجهاز الفني لاَينتراخت فرانكفورت بإشراكه في الشوط الثاني من المواجهة.

تقدم راندال كولو مواني لفرانكفورت في الدقيقة 37، بينما ضاعف ماريو جوتزا النتيجة في الدقيقة 58، فيما أحرز مرموش الهدف الثالث عند الدقيقة 66.

وسجل إيريك جونيور الهدف الرابع في الدقيقة 73، وجاء الهدف الخامس عن طريق جيسيك نجانجام ’76، بينما عاد اللاعب ذاته وسجل الهدف السادس ’87، فيما أختتم السجل التهديفي اللاعب نجانجام في الدقيقة الولى من الوقت بدل الضائع.

وكان اَينتراخت فرانكفورت، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي: