أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، مواعيد مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لنسخة الموسم الحالي 2023-2024 "كأس الملك".

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إعلان مواعيد مباريات دور الـ 32 في كأس خادم الحرمين

كانت قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين قد أجريت خلال شهر يوليو الماضي، والتي كانت في العاصمة السعودية الرياض.

وأسفرت القرعة عن 16 مواجهة قوية لا تقبل القسمة على اثنين في دور الـ 32 من مواجهات كأس خادم الحرمين الشريفين، وتم تحديد مواعيد مباريات الدور التمهيدي بأغلي الكؤوس لتقام في الفترة من بين يوم 24 وحتى يوم 27 سبتمبر المقبل، والتي جاءت نتائجها كالآتي:-