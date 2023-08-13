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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

وجهة أشرف بن شرقي القادمة بعد رحيله عن الجزيرة الإماراتي" مفاجأة"  

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن موقف المغربي أشرف بنشرقي من العودة للدوري المصري مرة أخرى خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري.

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أكد هاني حتحوت خلال برنامجه الإذاعي طويلة وعالية في حلقة أذيعت ظهر يوم الأحد أن المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق يملك بالفعل عرضا من نادي بيراميدز. 
 

أكمل حتحوت تصريحاته :" ان اللاعب يملك عروضًا أخرى من قطر والإمارات بخلاف بيراميدز من أجل اختيار وجهته في الموسم المقبل".

أتم حتحوت ان بـن شرقي يستبعد فكرة العودة للدوري المصري في الموسم القادم ويفضل الاستمرار في الملاعب الخليجية خلال الموسم المقبل بعد انتهاء عقده مع نادي الجزيرة الإماراتي.