منتخب السيدات يستدعي 6 لاعبات من "طائرة الزمالك" للمشاركة في بطولة أفريقيا

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني للكرة الطائرة للسيدات بقيادة البرازيلي ماركو أنطونيو استدعاء 6 لاعبات من صفوف فريق الكرة الطائرة الأول بنادي الزمالك للمشاركة في بطولة أفريقيا التي ستقام في الكاميرون.. واللاعبات هن: أيسل نديم ومريم متولي ومايا ممدوح ودانا شوقي وداليا المرشدي وسابين حسن عابد.

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وكان من المقرر إقامة البطولة خلال الفترة من 6 إلى 18 أغسطس الحالي قبل أن يتم تغيير الموعد ليكون في الفترة من 14 حتى 25 من نفس الشهر.

وأعلن مسئولو الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة برئاسة المغربية بشرى حجيج مشاركة 19 منتخبًا في البطولة.

ويقود منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات ماركو أنطونيو المشرف على الجهاز الفني، وعماد نوار في منصب المدير الفني، وسيد طه مدربًا، ومحمد أنور مدربًا مساعدًا.