رئيس نادي الزمالك السابق أمام القضاء اليوم

تنظر محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الأحد، جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في قضية سب وقذف جديدة ضد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى.

وقال المحامي محمد عثمان، محامي الخطيب والمستشار القانوني للنادي الأهلي، إن القضية الجديدة تحمل رقم 1443 لسنة 2023 اقتصادية القاهرة بناء على الشكوى المقدمة للنائب العام ضد مرتضى منصور، بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

يذكر أن محكمة النقض المُنعقدة بدار القضاء العالي أيدت فى وقت سابق الحكم الصادر ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وجاء ذلك برفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين، ورفضت المحكمة دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها مرتضى، مدعيًا فيها صدور حكمين متناقضين من الاقتصادية وجنح العجوزة بشأن نفس الواقعة.

ونظرت محكمة القاهرة الاقتصادية في وقت سابق محاكمة مرتضى منصور في قضية متهم فيها بسب وقذف موظفة عمومية بإحدى الجهات الرقابية، قبل أن تحيله جهات التحقيق للمحاكمة في قضية جديدة متهم فيها أيضًا بسب وقذف ذات الموظفة.

وحددت المحكمة المختصة جلسة اليوم 8 أغسطس، لنظر أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، وذلك بعدما تقدمت الموظفة بالعديد من البلاغات ضد مرتضى.

ومن المقرر أن يتم نظر الدعوى في القضية الجديدة بناء على البلاغ المقيد برقم 11529 لسنة 2021 إداري العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية، لاتهام مرتضى منصور بحصول الموظفة على رشوة خلال قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.

وفي وقت سابق قضت دائرة جنح العجوزة بمحكمة الجيزة، بتغريم المستشار مرتضى منصور 5 آلاف جنيه في اتهامه بسب وقذف الإعلامي أحمد موسى عن طريق قناة الزمالك.