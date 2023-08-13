حسام شكري مديرا فنيًا لطائرة سيدات الزمالك

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك مع المدير الفني حسام شكري لقيادة الفريق الاول لكرة الطائرة سيدات بالقلعة البيضاء في الموسم القادم.

شهدت جلسه التوقيع مع حسام شكري كل من أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمشرف العام على ألعاب الصالات وعلاء فهمي رئيس قطاع كرة الطائرة بنادي الزمالك .

وبذلك يتشكل الجهاز الفني الجديد للفريق من حسام شكري مدير فني ومحمد انور مدرب عام اشرف عبدالعال مدرب و هبه حسنين مدير اداري و سميه ناجح علاج طبيعي واحمد عبدالعزيز مخطط احمال وعلاء فهمي رئيس قطاع كرة الطائرة.

يذكر ان فريق الزمالك لكرة الطائرة سيدات حقق الثنائية بعد الحصول على بطولة أفريقيا بالفوز في المباراة النهائية علي فريق الانابيب الكيني و بطولة كأس مصر بالفوز علي الاهلي.