أحمد سيد غريب يكشف موقفه من العودة للأهلي بعد انتهاء إعارته لنادي زد
تحدث أحمد سيد غريب لاعب الأهلي الذي انتهت إعارته لنادي زد عن مستقبله خلال الفترة المقبلة.
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قال أحمد السيد غريب في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إدارة نادي زد وفرت لنا كل شئ وهذا ساهم في صعودنا للدوري الممتاز"
وأضاف: "عدلي القيعي وأمير توفيق ووليد سليمان وخالد بيبو عقدوا معنا جلسة وقالوا لنا النادي لن يقف في طريق أي لاعب، وأملك عدة عروض وأفاضل لاختيار الأفضل"
واختتم: "خرجت معارا للعودة إلى النادي الأهلي أفضل، ولكن الظروف لم تخدمني في الاتحاد السكندري، ولم أشارك بصفة أساسية"