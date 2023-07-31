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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أحمد سيد غريب يكشف موقفه من العودة للأهلي بعد انتهاء إعارته لنادي زد

أحمد سيد غريب
أحمد سيد غريب

تحدث أحمد سيد غريب لاعب الأهلي الذي انتهت إعارته لنادي زد عن مستقبله خلال الفترة المقبلة.

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قال أحمد السيد غريب في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إدارة نادي زد وفرت لنا كل شئ وهذا ساهم في صعودنا للدوري الممتاز" 
وأضاف: "عدلي القيعي وأمير توفيق ووليد سليمان وخالد بيبو عقدوا معنا جلسة وقالوا لنا النادي لن يقف في طريق أي لاعب، وأملك عدة عروض وأفاضل لاختيار الأفضل" 
واختتم: "خرجت معارا للعودة إلى النادي الأهلي أفضل، ولكن الظروف لم تخدمني في الاتحاد السكندري، ولم أشارك بصفة أساسية"





 

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