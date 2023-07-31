أحمد سيد غريب يكشف موقفه من العودة للأهلي بعد انتهاء إعارته لنادي زد

تحدث أحمد سيد غريب لاعب الأهلي الذي انتهت إعارته لنادي زد عن مستقبله خلال الفترة المقبلة.

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قال أحمد السيد غريب في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إدارة نادي زد وفرت لنا كل شئ وهذا ساهم في صعودنا للدوري الممتاز"

وأضاف: "عدلي القيعي وأمير توفيق ووليد سليمان وخالد بيبو عقدوا معنا جلسة وقالوا لنا النادي لن يقف في طريق أي لاعب، وأملك عدة عروض وأفاضل لاختيار الأفضل"

واختتم: "خرجت معارا للعودة إلى النادي الأهلي أفضل، ولكن الظروف لم تخدمني في الاتحاد السكندري، ولم أشارك بصفة أساسية"











