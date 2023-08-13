أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية

فاز في جلسة الإجراءات التي تم عقدها، اليوم الأحد، في الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، كلا من أكرم الشافعي رئيسا للغرفة، وجليل ابو الطاهر نائب لرئيس الغرفة، وأسامة العدوى نائب ثان لرئيس الغرفة، وسعيد شعيب سكرتيراً، ووائل اديدس أمين صندوق الغرفة التجارية، كما فاز أحمد سامي سليم أمين مساعد لصندوق الغرفة.التجارية بالإسماعيلية



جاء ذلك في حضور جلال أبو الطاهر الفائز بأعلى الصوت، والمهندس احمد سامي سليم، والمهندس سعيد شعيب، وعلي العدوي، وحاتم العدوي، ووائل عبد العزيز، وصابر همام، وهم الأعضاء المنتخابين، كما حضر من الأعضاء المعينين بالغرفة التجارية بقرار وزير التجارة والصناعة، رقم 272 لسنة 2023، وهم المحاسب أكرم الشافعي، والمحاسب أسامة العدوى، والمهندسة امال محمود، وكمال حمودة، والمحاسب محمد محمود، والمهندس احمد السيد موسي، ومحمد فائق.

وبدء الاجتماع باختيار الترشح علي منصب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، وفاز بالتزكية أكرم الشافعي رئيساً للغرفة، كما فاز جلال أبو الطاهر علي منصب نائب أول لرئيس الغرفة، وفاز أيضا علي منصب نائب ثان لرئيس الغرفة أسامة العدوي، وأحمد سامي سليم أمين مساعد لصندوق الغرفة.

وأضح المحاسب اكرم الشافعي، انه المرحلة القادمة سوف تشهد طفرة كبيرة وتكاتف جميع التجار من أجل تخفيف العبء علي كاهل المواطنين، وذلك عن طريق عمال الشوادر في كافة المراكز والقري والإحياء للبيع بسعر مخفض لجميع المنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة، كما سوف يتم عمل منظومة الشباك الواحد المكونة من وجود شهر عقاري وبنك، وشركة تأمينات داخل الغرفة التجارية لتسهيل إنهاء الإجراءات.