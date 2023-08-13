مشاهدة مباراة توتنهام وبرينتفورد بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة توتنهام وبرينتفورد بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي ، واستهل فريق توتنهام مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024 بمواجهة برينتفورد في الجولة الأولى من البطولة ، وحيث كانت المباراة تقام في استاد جي تيك كوميونتي ستاديوم يوم الأحد.

تحت قيادة المدير الفني الجديد أنجي بوستيكوجلو، الذي تولى المسؤولية بعد رحيل المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي بعد خلافات مع إدارة النادي، كان توتنهام يطمح في تحقيق الفوز في أول مباراة رسمية له في الدوري الإنجليزي.

مشاهدة مباراة توتنهام وبرينتفورد بث مباشر

بوستيكوجلو، الذي انضم إلى توتنهام قادمًا من نادي سلتيك الاسكتلندي، حقق نجاحًا كبيرًا مع الفريق الأسكتلندي، حيث فاز بالدوري الممتاز وحقق الثلاثية في الموسم الكروي الماضي في اسكتلندا. ويأمل أن يتمكن من تحقيق النجاح المماثل مع توتنهام في الدوري الإنجليزي.

توتنهام انتهى الموسم السابق في المركز الثامن برصيد 60 نقطة، ولم يتأهل لأي من مسابقات الاتحاد الأوروبي للموسم الجديد. بينما احتل برينتفورد المركز التاسع برصيد 59 نقطة، وهو أحد الفرق المتميزة التي صعدت حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

من الجدير بالذكر أن توتنهام يفتقد خدمات مهاجمه الفذ هاري كين، الذي انتقل إلى صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني بعد رحلة دامت لأكثر من 10 سنوات داخل صفوف الفريق اللندني. خلال فترة انتمائه لتوتنهام، شارك كين في 435 مباراة وسجل 280 هدفًا وصنع 64 هدفًا آخر.

وبالرغم من غياب كين، يمتلك توتنهام لاعبين مميزين آخرين مثل سون هيونغ-مين وديلي آلي ولوكاس مورا، الذين يمكنهم تعويض غياب كين وتقديم أداء جيد في المباراة ضد برينتفورد.

مشاهدة مباراة توتنهام وبرينتفورد يلا شوت

بالنسبة لبرينتفورد، يسعى الفريق إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز على توتنهام. ويأمل الفريق في تقديم أداء جيد في أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز والمحافظة على مكانته في الدوري.

من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومتوازنة بين الفريقين. كلا الفريقين يمتلكان لاعبين موهوبين وقدرات فنية قوية، وستكون المنافسة شرسة على أرض الملعب.

تعتبر مباراة الافتتاح دائمًا مهمة لأي فريق، حيث يسعى الجميع للخروج بنتيجة إيجابية والحصول على ثلاث نقاط. ستكون هذه المباراة فرصة لتوتنهام لاختبار قوته وقدراته الجديدة تحت قيادة بوستيكوجلو.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة توتنهام وبرينتفورد | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة توتنهام وبرينتفورد | من هنــــا

على الجانب الآخر، سيحاول برينتفورد الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور للتأثير على النتيجة. من المعروف أن جماهير برينتفورد تعد من أكثر الجماهير الحماسية في الدوري الإنجليزي، وقد تكون لها دور كبير في دعم الفريق ودفعه لتحقيق الفوز.

باختصار، مباراة توتنهام وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز ستكون مباراة مثيرة ومتوازنة بين فريقين يسعيان لتحقيق الفوز في أولى مبارياتهما بالموسم الجديد. ستكون هذه المباراة اختبارًا حقيقيًا لتوتنهام تحت قيادة مدربه الجديد وفرصة لبرينتفورد لإظهار قوته في أول موسم له في الدوري الإنجليزي الممتاز.