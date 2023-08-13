وسيم السيسي: مؤتمر المصريين بالخارج ترحاب كبير من الدولة لأبنائها

بعد مشاركته بالمؤتمر الرابع للمصريين بالخارج..

شارك الدكتور وسيم السيسي، المؤرخ والباحث في علم المصريات، في مؤتمر المصريين بالخارج النسخة الرابعة، وذلك بدعوة من السفيرة سها جندى، وزيرة الهجرة.

وعبر "السيسي"، عن سعادته، بمشاركته في مؤتمر المصريين بالخارج ودعوة وزيرة الهجرة له، قائلًا: " كان حضور المصريين بالخارج حوالى ألف مصرى، وكان ترحاب الدولة بهم عظيمًا، من الوزراء الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم".

وعلق على إعلان الدكتور رضا حجازى، في كلمته بالمؤتمر، إدخال بعض الأنشطة عن اللغة الهيروغليفية لتنمية الولاء والانتماء، قائلًا: " هذه خطوة عظيمة، وأود أن أنوه أن الهدف من قراءة ما تركه الأجداد لنا هو الكشف عن أسرار علمية تاريخية، دينية، إلى آخره من جميع فروع المعرفة".

وقد نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، يوم الإثنين الماضي، أكبر نسخ مؤتمرات المصريين في الخارج، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة أكثر من 1000 مصري ومصرية من قرابة 56 جالية حول العالم، بمشاركة وزارية موسعة، مع انعقاد جلسات تناولت مختلف الجوانب التي تُهم المصريين في الخارج.