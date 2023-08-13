معرض ملابس مجاني لدعم 400 أسرة مستحقة في الشرقية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جمعية الأورمان بمحافظة الشرقية، تنظيم معرض ملابس بقاعة فورجينا بكفر صقر، وذلك بهدف توزيع الملابس الجديدة بالمجان على ٤٠٠ أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية في المحافظة، من الأيتام وغير القادرين داخل قري: "ابن العاص، وشنيط، الحرابوة، وعقوب، وابو شرابية" بمركز كفر صقر .

أكد عبدالحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أنه جرى تنظيم المعرض من أجل السعي لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلها.

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، إلى ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين استفادوا من المعرض، من أجل السعي لوصول الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أنّ تنظيم معارض الملابس الجديدة من الأورمان، يتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة.

وأكد «شعبان» أنّ المستفيد من هذا هو الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الشرقية وفق معايير، أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من كسب قوت يومه وأسرته.

وجرى تنظيم معارض الملابس الجديدة استكمالًا لجهود الأورمان التي تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة، من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر، وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحاورة والسباكة والأرضيات، وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.