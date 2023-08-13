شرح قانون العمل والمنظمات النقابية لعمال الصناعات الغذائية بالدورة التثقيفية

تستمر أعمال النسخة السادسة للدورات التثقيفية للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية تحت رعاية النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

ويشهد اليوم الثاني شرح قوانين العمل والمنظمات النقابية واليات المفاوضة الجماعية والآليات السلمية لتحقيق مكاسب العمال في الجمهورية الجديدة؛ وذلك بحضور الامين العام للنقابة صلاح سنهابي والمستشار العمالي للنقابة محمد عيسي.

ويشارك بالنسخة السادسة اللجان النقابية لمنطقة الوجة القبلي ولفيف من القيادات العمالية لمصانع السكر وقطاع المطاحن.