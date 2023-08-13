وزير الرياضة: دعم رواد الأعمال الشباب باعتبارهم عصب رئيسي للاقتصاد الوطني

‬‏قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بدعم رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبار هذا القطاع عصبا رئيسيا للاقتصاد الوطني، ومحفزا لتحقيق اقتصاد تنافسي ومستدام قائم على الابتكار والمعرفة.

جاء ذلك خلال حضور وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الأحد، وقائع الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الأول لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ ،الذي يحمل شعار " الواقع السياسي والاقتصادي المصري ( رؤي - فرص -تحديات ) " ، بمشاركة 300 عضو من الفائزين بالإنتخابات الإلكترونيه والمعينين من قبل وزير الشباب علي مستوي الجمهورية ، وتستمر فعالياته حتي الــ 16 من أغسطس الجاري ، بدار الهيئة الهندسية بالقاهرة .

حضر الجلسة ، الدكتور علي الدين هلال ، وزير الشباب والرياضة الأسبق ، السفير محمد العرابي ،وزير الخارجية الأسبق، الدكتور ماجد نجم ، رئيس جامعة حلوان ، الدكتورة سهير عبدالسلام ، عضو مجلس الشيوخ ، المهندس محمد السباعي ، عضو مجلس الشيوخ ، الدكتور عبدالله الباطش ،مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية ، الأستاذة إيمان عبدالجابر ، رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني ، الدكتور علوم حميدة ،مستشار وخبير شئون برلمانية بمجلس النواب ، الدكتور رأفت صبحي ، رئيس قطاع الجلسات بمجلس النواب ، الدكتور محمود السعيد عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية ،الدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي .

يُسلط المؤتمر الضوء عبي رؤي واطروحات المشاركين عن الواقع المصري الراهن ولاسيما في جانبيه السياسي والاقتصادي ، فضلًا عن التفاعل الإيجابي مع الخبراء والمتخصصين للوصول إلي تعزيز وتعميق قدرة أعضاء نموذج المحاكاة علي لعب دور عضو مجلس الشيوخ بكفاءة ومهارة وبطريقة علمية وبمنهجية سليمة".

وأثنى صبحي على الجهود المبذولة من قبل وحدة السياسات خلال الفترة الماضية، من خلال توحيد الفكر والجهد ونقل الأفكار لخطوات إيجابية، مما يعزز دور وزارة الشباب والرياضة في تقديم الخدمات للشباب بصورة لائقة وعصرية.

وأعرب المشاركون :" عن سعادتهم البالغة لحضور التجربة الرائدة للمؤتمر الأول لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ ، وأنهم محظوظون بقيادة تستثمر بالإنسان وتستثمر بالموارد لأجله ووجودنا اليوم إنعكاسًا لإهتمام القيادة السياسية بإعدادنا وتأهلينا بطريقة ديمقراطية لممارسة الحياة النيابية ، كأحد المحاور الإستراتيجية لتدشين جسور التواصل المباشر معهم وإنشاء قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات بمختلف المجالات لتحقيق رؤية مصر 2030 بإعداد جيل قادر على صنع القرار والمشاركة السياسية وخوض الانتخابات البرلمانية" .