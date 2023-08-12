الشباب والرياضة تنظم جلسة تعريفية حول المؤتمر الأول لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

نظَّمت وزارة الشباب والرياضة، مساء اليوم السبت ، جلسة تعريفية حول المؤتمر الأول لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، الذي يحمل شعار "الواقع السياسي والاقتصادي المصري ( رؤي - فرص -تحديات ) " ، المزمع إنعقاده غدًا ، بمشاركة 300 عضو من الفائزين بالإنتخابات الإلكترونيه والمعينين من قبل وزير الشباب علي مستوي الجمهورية ، وتستمر فعالياته حتي الــ 16 من أغسطس الجاري ، بدار الهيئة الهندسية بالقاهرة .

بدأت الجلسة بنبذة تعريفية عن أجندة الموضوعات المطروحة للنقاش خلال جلسات وورش عمل المؤتمر ، بحضور اللواء إسماعيل الفار ، رئيس قطاع الشباب ، الدكتور عبدالله الباطش ،مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية ، الأستاذة إيمان عبدالجابر ، رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني ، الدكتور علوم حميدة ، مستشار وخبير شئون برلمانية بمجلس النواب ، المهندس محمد السباعي ، عضو مجلس الشيوخ .

من المقرر أن يشهد المؤتمر غدًا الجلسة الافتتاحية وثلاث جلسات اخري ، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وتتضمن عدد من المحاور أبرزها :" النظام السياسي المصري وتعزيز المشاركة السياسية ، الطموحات الاقتصادية للتنمية الشاملة والمستدامة ، التحديات الاقتصادية في إطار التنمية .

وتجسّد الجلسات ايضًا : تدريب المشاركين علي اختصاصات مجلس الشيوخ وضوابط وضع مسودة لائحة تنظيم عمل نموذج محاكاة مجلس الشيوخ ، واستعراض أوراق العمل والمداخلات التي أعدها المشاركون داخل الجلسات وورش العمل .

وأعرب المشاركون عن سعادتهم البالغة لحضور التجربة الرائدة للمؤتمر الأول لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ ، وأنهم محظوظون بقيادة تستثمر بالإنسان وتستثمر بالموارد لأجله ووجودنا اليوم إنعكاسًا لإهتمام القيادة السياسية بإعدادنا وتأهلينا بطريقة ديمقراطية لممارسة الحياة النيابية ، كأحد المحاور الإستراتيجية لتدشين جسور التواصل المباشر معهم وإنشاء قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات بمختلف المجالات لتحقيق رؤية مصر 2030 بإعداد جيل قادر على صنع القرار والمشاركة السياسية وخوض الانتخابات البرلمانية .

يُذكر أن المؤتمر يهدف إلي إفساح المجال لرؤي واطروحات المشاركين عن الواقع المصري الراهن ولاسيما في جانبيه السياسي والاقتصادي ، فضلًا عن التفاعل الإيجابي مع الخبراء والمتخصصين للوصول إلي تعزيز وتعميق قدرة أعضاء نموذج المحاكاة علي لعب دور عضو مجلس الشيوخ بكفاءة ومهارة وبطريقة علمية وبمنهجية سليمة.

