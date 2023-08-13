وزير الشباب والرياضة يشهد المؤتمر الأول لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ 

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الأحد ، وقائع الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الأول لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ ،الذي يحمل شعار " الواقع السياسي والاقتصادي المصري ( رؤي - فرص -تحديات ) " ، بمشاركة 300 عضو من الفائزين بالإنتخابات الإلكترونيه والمعينين من قبل وزير الشباب علي مستوي الجمهورية ، وتستمر فعالياته حتي الــ 16 من أغسطس الجاري ، بدار الهيئة الهندسية بالقاهرة .

حضر الجلسة ، الدكتور علي الدين هلال ، وزير الشباب والرياضة الأسبق ، السفير محمد العرابي ،وزير الخارجية الأسبق، الدكتور ماجد نجم ، رئيس جامعة حلوان ، الدكتورة سهير عبدالسلام ، عضو مجلس الشيوخ ، المهندس محمد السباعي ، عضو مجلس الشيوخ ، الدكتور عبدالله الباطش ،مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية ، الأستاذة إيمان عبدالجابر ، رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني ، الدكتور علوم حميدة ،مستشار وخبير شئون برلمانية بمجلس النواب ، الدكتور رأفت صبحي ، رئيس قطاع الجلسات بمجلس النواب ، الدكتور محمود السعيد عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية ،الدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي .

يُسلط المؤتمر الضوء عبي رؤي واطروحات المشاركين عن الواقع المصري الراهن ولاسيما في جانبيه السياسي والاقتصادي ، فضلًا عن التفاعل الإيجابي مع الخبراء والمتخصصين للوصول إلي تعزيز وتعميق قدرة أعضاء نموذج المحاكاة علي لعب دور عضو مجلس الشيوخ بكفاءة ومهارة وبطريقة علمية وبمنهجية سليمة"

بدأت الجلسة الإفتتاحية بعرض تفصيلي يتضمن أجندة الموضوعات المطروحة للنقاش خلال جلسات وورش عمل المؤتمر :" النظام السياسي المصري وتعزيز المشاركة السياسية ، الطموحات الاقتصادية للتنمية الشاملة والمستدامة ، التحديات الاقتصادية في إطار التنمية ، اختصاصات مجلس الشيوخ وضوابط وضع مسودة لائحة تنظيم عمل نموذج محاكاة مجلس الشيوخ ، واستعراض أوراق العمل والمداخلات التي أعدها المشاركين ".