سبب تسمية شهر صفر بهذا الاسم وأفضل الأعمال

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فأن هلال شهر صفـر سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:39 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء المقبل 29 من المحرم 1445هـ الموافق 16/8/2023م (يوم الرؤية).

رؤية الهلال الجديد

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 19 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 22 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (20 – 23 دقيقة).

غرة شهر صفر

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (3 – 26 دقيقة) وبذلك تكون غرة شهر صفر 1445 هجريًا فلكيًا يوم الخميس المقبل الموافق 17 أغسطس لعام 2023 م.

ثاني أشهر العام الهجري

ويعد شهر صفر وهو ثاني أشهر العام الهجري ويأتي بعد شهر محرم، فالله خلق السنة وعدة شهورها اثنا عشر شهرًا وقد جعل الله منها أربعةً حرم، حرَّم فيها القتال تعظيمًا لشأنها، وهذه الأشهر هي: ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، ورجب.

سبب التسمية

سمي شهر صفر بهذا الاسم لأن ديار العرب كانت تَصْفُر أي تخلو من أهلها، لخروجهم فيه ليقاتلوا ويبحثوا عن الطعام ويسافروا هربًا من حر الصيف، ويقال أيضًا شهر صفر سمي بذلك لأن الريح كانت تعصف بشدة فكان لحركتها صفير.

أفضل الاعمال المستحبة

يستحب في شهر صفر الصيام، والحفاظ على الصلاة في أوقاتها، وذكر الله تعالى، حفظ الجوارح من المحرمات، كثرة الدعاء، الاكثار من شهادة التوحيد، صلة الرحم، بر الوالدين، الاكثار من الاعمال الصالحة، قيام الليل، الاستغفار.