" جرائم الإنترنت بين المخاطر وطرق المواجهة" ندوة إعلامية بـ أسيوط

في مبادرة نوعية لنشر الوعي والمعرفة حول جرائم الإنترنت، نظم مركز إعلام أسيوط التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات ندوة إعلامية تحت عنوان " جرائم الإنترنت بين المخاطر وطرق المواجهة ".

تم عقد الندوة في مقر مركز إعلام أسيوط، وشهدت حضور عدد من مكلفات الخدمة العامة بمديرية التضامن باسيوط.

تضمنت الندوة محاضرات قيّمة من كبار الخبراء في هذا المجال. حاضر فيها مينا فهيم، خبير تكنولوجيا المعلومات بمحافظة أسيوط. قدم فهيم للحضور نبذة شاملة عن أبرز المخاطر التي يتعرض لها المستخدمون على الإنترنت، وشدد على أهمية التعرف على هذه المخاطر وتعلم طرق التصدي لها.

وأيضًا، حضرت أمل سلامة، مدربة بالاتحاد العربي الأفريقي لتنمية الموارد البشرية. قدمت سلامة محاضرة شاملة عن كيفية مواجهة جرائم الإنترنت والإجراءات التي يجب اتخاذها للوقاية منها.

وكانت محاضرتها تتضمن إرشادات هامة حول حماية الخصوصية الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي والحماية من حالات الابتزاز الإلكتروني التي يمكن أن تتعرض لها الفتيات.

على جانب آخر، ركز اللقاء على أهمية دور الأسرة في حماية أفرادها من مخاطر جرائم الإنترنت. وقد أوصى المشاركون بالتركيز على التربية السليمة وخفض عدد ساعات استخدام الإنترنت، وتعزيز الروابط الاجتماعية بين أفراد الأسرة. لأن الجرائم الإلكترونية تشكل تهديدًا خطيرًا وتعد أحد أهم التحديات التي يواجهها المجتمع في عصر التكنولوجيا المتقدمة.

قام بإعداد وإدارة الندوة عبير جمعه، مديرة مركز إعلام أسيوط. تم تنظيم الفعالية بشكل متقن وظهرت بوضوح خبرة واحترافية المديرة في التنظيم والإشراف. وقد استفاد الحضور من المعلومات المهمة التي قدمت في الندوة، واستطاعوا زيادة وعيهم حول هذه القضية الحالية والشائكة.

تعتبر هذه الندوة خطوة هامة لزيادة الوعي في المجتمع حول جرائم الإنترنت وطرق مواجهتها. ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود في مركز إعلام أسيوط لتوعية المجتمع وتطوير وسائل الحماية من هذه الجرائم الالكترونية المتفشية.

نظم مركز إعلام أسيوط ندوة إعلامية حول جرائم الإنترنت بين المخاطر وطرق المواجهة

نظم مركز إعلام أسيوط ندوة إعلامية حول جرائم الإنترنت بين المخاطر وطرق المواجهة