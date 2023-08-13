السعودية.. موعد نزول دعم الريف لشهر أغسطس 2023

السعودية.. موعد نزول دعم الريف لشهر أغسطس، يسعى قطاع كبير من المزارعين في المملكة العربية السعودية، إلى معرفة الموعد المحدد لصرف دعم الريف، وهي المنحة المقدمة من قبل الحكومة السعودية، للشباب أو النساء الذين يعملون في الزراعة.

تقديم دعم الريف للمزارعين في السعودية

ويتم تقديم دعم الريف للمزارعين، بغية تنمية المشاريع الزراعية للمواطنين، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يرغبون في الحصول على الدعم عقب تطبيق الشروط التي حددتها وزارة التنمية الزراعية من أجل الحصول على دعم ريف لكل المواطنين المستحقين.

شروط الحصول على دعم الريف في السعودية

يكون سكن المتقدم للحصول على دعم ريف داخل المناطق الريفية.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

لا يقل عمر المتقدم للحصول على الدعم عن 21 عامًا.

أن لا يزيد الدخل الشهري للمتقدم على 6000 ريال.

وجود وثيقة عمل عن طريق وزارة الموارد البشرية.

وضع أصل عقد مسكن أو عقد الإيجار.

وجود حساب بنكي للمتقدم للحصول على دعم ريف.

يجب عدم التسجيل في أي برنامج دعم حكومي آخر.

موعد نزول دعم ريف لشهر أغسطس

وعن موعد نزول دعم ريف لشهر أغسطس، حيث أن الحكومة السعودية تقوم بشكل شهري بصرف دعم ريف المزارعين وذلك لمساعدتهم في الاستمرار في الزراعة في يوم 24 أغسطس الجاري الموافق 8 صفر 1445، وذلك ما لم يتصادف أن يكون اليوم إجازة أو عطلة رسمية.

صرف راتب التقاعد في السعودية

وفي سياق آخر يتم صرف راتب التقاعد، في 25 أغسطس 2023 الجاري وهذا هو الموعد الأساسي لصرف الرواتب في كل شهر، فيما عدا أيام العطلات الرسمية، حيث يتم تقديم موعد صرف راتب التقاعد يوم في حالة وجود عطلة يوم 25 ويوافق يوم الجمعة أو تأخيرها في حالة إذا وافق يوم 25 يوم سبت.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 1445

الدخول على موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية من هنا.

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أخيرًا تظهر أمامك كافة المعلومات التي تتعلق برواتب المتقاعدين