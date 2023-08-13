انقاذ قطة شوارع "كفيفة " تعرضت للإجهاض وأخرى مصابة في حادث

تمكن فريق طبي بيطرى برئاسة الدكتور عبدالحليم القصبي استاذ الجراحة والتخدير والاشعة بكلية الطب البيطري بجامعة بنها و المستشار العلمي للمستشفى البيطري العسكري من انقاذ قطة كفيفة من الموت عقب تعرضها للإجهاض بعد تعرضها لعسر في الولادة ووفاة ٤ قطط رضيعة لها نتيجة وجود فتاق بالبطن .



وقال الدكتور عبد الحليم القصبي انه تم إجراء الجراحة وتركيب شبكة تعويضية لجدار البطن .

مضيفا ان العملية استغرقت ٧٠ دقيقة وتم إدخالها الرعاية المركزة لمدة أسبوع وتم اطلاق اسم بسبوسة عليها .

كما نجح الفريق الطبي البيطرى في انقاذ قط شوارع قط شوارع بعد احضاره من قبل فتاة تدعى أيه طارق قررت البحث عن وسيلة لأنقاذه وتخفيف الألم عنه حيث ان حالته كانت كسر في عظمة الفخذ منذ ٢١ يوم وعمره صغير شهرين ونصف تقريبا حيث تم فحصه فحصا شاملا وعمل أشعة سينيه وتم تخديره وإجراء عملية جراحية وتركيب محاليل جلوكوز ومحلول ملح ورينجروتم إجراء الجراحة وتثبيت العظمة المكسورة والعملية استغرقت ٤٠ دقيقة وتم تسليمه للمنقذة تحت العلاج ١٠ ايام

وقالت ايه طارق انها تعمل مدربة تنمية مهارات ذاتية وعثرت علي القط بعد اختفاءة لمدة 20 يوم والذى حضر اليها ليستغيث بها وهو يسير بشكل غير طبيعى بعد تعرضه لأصابة في الشارع تعرض على اثرها للكسر وقمت بنقله لأكثر من طبيب بيطرى وكانت تكلفة العلاج كبيرة حتى تم ارشادى للدكتورعبد الحليم القصبي الذى قام بفحصه فحص شامل وعمل أشعة سينيه وتم تخديره وإجراء عملية جراحية استغرقت ٤٠ دقيقة وتم تسليمه لى

مضيفة انها تعلقت بالقط الذى يبلغ من العمر شهرين وأطلقت عليه اسم سفروت والذى كان يحضر في مواعيد ثابتة لتناول الطعام وغاب سفروت قرابة العشرين يوما وظللت ابحث عنه في محيط المنزل وعلى سلالمه وفوق سطح المنزل وفجأة عاد إلي وكأنه يستغيث من الألم ويطلب منها المساعدة

معقبة انها خريجة سياحة وفنادق جامعة حلوان واختارت العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعمل مدربة تنمية مهارات ذاتية وكول سنتر وان الظروف لم تساعدها لتربية القطط حتى عثرت على سفروت .

انقاذ قطة

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