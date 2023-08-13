رضا البلتاجي: الهلال تعرض للظلم أمام النصر في هذه الكرة

علق رضا البلتاجي، الخبير التحكيمي، على قرارات المغربي رضوان جيد، حكم مباراة الهلال والنصر السعوديين، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية، والتي انتهت بفوز (العالمي) بهدفين مقابل هدف.

توج فريق النصر السعودي بلقب البطولة العربية للأندية " كأس الملك سلمان للأندية العربية " بعد الفوز على الهلال بهدفين لهدف في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما اليوم في نهائي البطولة.

سجل هدفي النصر في المباراة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بينما سجل النجم البرازيلي ميشيل ديلغادو هدف الهلال الوحيد في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية).

وقال البلتاجي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور)، أن قرار رضوان جيد باحتساب ركلة جزاء للهلال كان صحيحا، ولكن حكام الفيديو قد ظلموا الفريق بإلغاء قرار احتساب ركلة الجزاء.

وأشار البلتاجي إلى أن رضوان جيد كان موفقا في عدم احتساب ركلة جزاء للهلال، بعد أن لمست الكرة يد مدافع النصر داخل منطقة الجزاء، في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وأوضح البلتاجي بأن رضوان جيد أدار المواجهة بامتياز، خاصة وأنه أحد أفضل الحكام المتواجدين داخل قارة أفريقيا.

تفاصيل إصابة كريستيانو رونالدو في نهائي البطولة العربية

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لإصابة قوية في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي لمباراة الهلال والنصر التي جمعت الفريقين في نهائي البطولة العربية للأندية.

وكشفت تقارير سعودية قبل قليل عن تفاصيل الإصابة التي يعاني منها كريستيانو رونالدو والتي حرمته من استكمال المباراة في الأشواط الإضافية بعد تسجيله هدفي العالمي في اللقاء.

وأكدت الفحوصات الأولية أن اللاعب يعاني من كدمة فقط في القدم وسيحتاج لراحة بسيطة من أجل العودة للمشاركة، وقدم يكون جاهزًا للمشاركة في المباراة المقبلة بالدوري.