النصر يحقق البطولة العربية للمرة الأولى بعد فوز درامي على الهلال

توج النصر بلقب البطولة العربية للمرة الأولى في تاريخه على حساب الهلال بعد الفوز عليه بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد الملك فهد الرياضي بالطائف، في نهائي البطولة العربية للأندية 2023.

وكان النصر متأخرًا بالنتيجة بهدف نظيف، قبل أن ينجح في تسجيل هدفين ويقلب النتيجة، ليحصد لقب البطولة في النهائي.



بادر الهلال بالخطورة منذ الدقائق الأولى من عمر الشوط الأول، وسدد نيفيز كرة خطيرة لكن خرجت بجوار القائم في الدقيقة الثالثة.



بعدها مراوغة رائعة من سالم الدوسري ومرور رائع لكنه سددها بسرعة لتخرج بعيدًا عن المرمى في الدقيقة الخامسة.



ثم في الدقيقة 13 كرة عرضية من تيليس يخرجها حارس الهلال، لتصل إلى فوفانا الذي يسددها لكنها تصطدم بدفاع الزعيم.



بعدها كرة عرضية من أليكس تيليس تصل إلى مارسيلو بروزوفيتش الذي يسددها ببراعة لكن يتألق العويس ويتصدى لها ليمنع فرصة هدف محقق للزعيم في الدقيقة 18.



الدقيقة 27 تسديدة قوية من عبدالله الخبيري لكن يتعملق العويس ويخرجها بعيدًا.



الشوط الثاني بدأ بالإثارة سريعًا، وسجل الهلال الهدف الأول عبر لاعبه ميشيل في الدقيقة 51 بعد كرة رأسية سكنت شباك النصر.



وفي الدقيقة 74 أحرز كريستيانو رونالدو هدف التعادل لصالح النصر بعد تمريرة رائعة من الغنام ليسددها الدون في شباك الهلال.

وفي الدقيقة 77، تراجع حكم اللقاء رضوان جيد في قراره بمنح الهلال ركلة جزاء، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، التي تأكد من خلالهم عدم وجود ركلة جزاء.



في الدقيقة 84 هدف ملغي لرونالدو بداعي وجود حالة تسلل على الدون.



إنقاذ أسطوري:

أنقذ علي البليهي، مدافع الهلال، فرصة هدف محقق للنصر في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب ستاد الملك فهد الرياضي بالطائف، في نهائي البطولة العربية للأندية 2023.



سدد رونالدو مهاجم النصر كرة قوية باتجاه مرمى الهلال، لكن تدخل علي البليهي وأخرج الكرة بقدمه على "الطاير" لينقذ فرصة هدف محقق للعالمي، في إنقاذ أسطوري بالدقيقة 91.



بعدها في الدقيقة 98، رونالدو ينجح في تسجيل هدف التقدم للنصر بعد تسديدة من فوفانا ترتطم في العارضة ليتابعها "الدون" ويضربها رأسية في الشباك.



وفي الدقيقة 102 شهد اللقاء طرد مدرب النصر، لويس كاسترو بعد اعتراض شديد اللهجة ضد حكم المباراة، ليقرر إشهار البطاقة الحمراء له.



لينجح النصر في تحقيق لقب البطولة العربية للمرة الأولى في تاريخه، فيما فشل الهلال في حصد اللقب الثالث له بالبطولة، وكانت آخر مرة توج بها في عام 1995.