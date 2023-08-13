البلتاجي: طرد النصر أمام الهلال صحيح وجودة التصوير ساعدت الحكام

أكد رضا البلتاجي، الخبير التحكيمي، بأن قرار حكم الفيديو (VAR)، صحيح بإعطاء مدافع النصر بطاقة حمراء بدلا من البطاقة الصفراء، نظرا لعرقلته مهاجم الهلال وهو في حالة انفراد مع حارس المرمى، في المباراة التي جمعت بين الفريقين بنهائي كأس الملك سلمان للأندية.

توج فريق النصر السعودي بلقب البطولة العربية للأندية " كأس الملك سلمان للأندية العربية " بعد الفوز على الهلال بهدفين لهدف في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما اليوم في نهائي البطولة.

سجل هدفي النصر في المباراة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بينما سجل النجم البرازيلي ميشيل ديلغادو هدف الهلال الوحيد في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية).

وقال البلتاجي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور)، بأن زوايا التصوير الجيدة أتاحت للحكام فرصة اتخاذ القرارات الصحيحة خلال مباريات البطولة.

وأكد البلتاجي بأن المغربي رضوان جيد، أدار مباراة الهلال والنصر تحكيميا بمستوى جيد، خاصة وأنها كانت مواجهة صعبة للغاية، ولكنه نجح في إدارتها بشكل جيد.

تفاصيل إصابة كريستيانو رونالدو في نهائي البطولة العربية

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لإصابة قوية في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي لمباراة الهلال والنصر التي جمعت الفريقين في نهائي البطولة العربية للأندية.

وكشفت تقارير سعودية قبل قليل عن تفاصيل الإصابة التي يعاني منها كريستيانو رونالدو والتي حرمته من استكمال المباراة في الأشواط الإضافية بعد تسجيله هدفي العالمي في اللقاء.

وأكدت الفحوصات الأولية أن اللاعب يعاني من كدمة فقط في القدم وسيحتاج لراحة بسيطة من أجل العودة للمشاركة، وقدم يكون جاهزًا للمشاركة في المباراة المقبلة بالدوري.