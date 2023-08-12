شاهد بالفيديو ..أهداف مباراة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية

توج النصر السعودي على حساب الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف واحد على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية في النسخة الأولي التي أقيمت بالسعودية .

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سجل ميشائيل ديلجادو لاعب الهلال السعودي الهدف الأول لصالح الزعيم في شباك النصر السعودي.

وسجل النجم البرتغالي رونالدو قائد النصر السعودي بصناعه سلطان عبد الله الغنام في الدقيقة 74 .

الغي حكم المباراة هدف رونالدو في الدقيقة 84 بداعى التسلل في الشوط الثاني .

وسجل رونالدو الهدف الثاني له والنصر السعودي في شباك العويس في الشوط الأضافي الأول في الدقيقة 98 .

وفشل الهلال السعودي من العودة في الأشواط الإضافية وسجل الهدف التعادل خلال المباراة .

تشكيل النصر السعودي أمام الهلال السعودي

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، عبد الإله العمري، أليكس تيليس

الوسط: عبد الله الخيبري، سيكو فوفانا، مارسيلو بروزوفيتش

الهجوم: أندرسون تاليسكا، ساديو ماني وكريستيانو رونالدو

تشكيل الهلال السعودي لمباراة النصر

حراسة المرمى: محمد العويس

الدفاع: سعود عبد الحميد، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، ياسر الشهراني

الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

الهجوم: سالم الدوسري، مالكوم وميشيل ديلجادو.

ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة ، بفوز النصر السعودي على الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف.