سجل ألقاب النصر السعودي بعد التتويج بالبطولة العربية

نجح نادي النصر السعودي في التتويج بالبطولة العربية للأندية لأول مرة في نسختها التي تحمل مسمى"كأس الملك سلمان"، وذلك بعد مباراة مثيرة أمام الهلال.

وفاز النصر على الهلال بهدفين لهدف، سجلهما كريستيانو رونالدو ليحصد "العالمي" لقبه رقم 28 عبر تاريخه.

ونستعرض في السطور التالية ألقاب النصر المحلية والقارية خلال تاريخه بعد التتويج بالبطولة العربية للأندية.

النصر السعودي يمتلك في خزائنه الدوري السعودي تسع مرات وكأس الملك السعودي 6 مرات، وحصل على كأس ولي العهد وكأس الاتحاد السعودي، ثلاث مرات لكل منهما وحصل على السوبر السعودي مرتين.

وعلى المستوى القاري حصل النصر على كأس الكؤوس الأسيوية وكأس السوبر الأسيوي مرة واحدة لكل بطولة، بجانب تتويجه بكأس الخليج العربي للأندية مرتين.

يذكر أن نادي النصر السعودي يحصل على ستة ملايين دولار نظير تتويجه بالبطولة العربية للأندية في نسختها الحالية.