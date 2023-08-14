لييبزيج سوبر المانيا بعد إذلال البايرن بثلاثية

نجح فريق لييبزيج فى تحقيق أولى المفاجأت فى الكرة الألمانية لهذا الموسم بعد نجاحه فى الفوز بكأس السوبر الألمانية بعد سحقه للعملاق البافارى بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل لاشيء فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب اليانز أرينا مساء السبت.

اللقب هو اللقب الاول لفريق لييبزيج فى بطولة كأس السوبر الألمانية فيما حقق لقبين فى كاس المانيا من قبل.

كان بطل المباراة الاول هو نجم فريق لييبزيج الأسبان دانى اولمو الذى سجل أهداف فريقه الثلاثة فى الدقائق 3 و44 و65 فى ليلة تاريخية له ولفريقه.

قدم فريق لييبزيج مباراة كبيرة تحت قيادة مدربه ماركو روزه الذى نجح فى فرض طريقته على توماس توخيل المدير الفنى للبايرن.

يذكر ان المباراة شهدت مشاركة النجم الانجليزى هارى كين فى الدقيقة 65 بعد وصوله قبل ساعات الى ميونخ والتعاقد مع بايرن ميونخ.