واتساب يطرح ميزة الحسابات المتعددة

واتساب WhatsApp، منصة المراسلة الاجتماعية المملوكة لشركة Meta، توفر ميزة أخرى لمستخدميها، مما يجعل حياتهم أسهل وخالية من متاعب التبديل إلى أجهزة مختلفة للوصول إلى حسابات متعددة.

سيقدم تطبيق المراسلة الآن لمستخدميه نظامًا متعدد الحسابات، والذي سيسمح لهم بتسجيل الدخول إلى حسابات متعددة في نفس الوقت، حسبما أفاد موقع WABetaInfo.

كانت ميزة تبديل الحسابات قيد العمل بواسطة WhatsApp Business beta منذ وصول التقارير لأول مرة في يونيو من هذا العام. لكن الميزة متاحة أخيرًا لبعض مختبري الإصدارات التجريبية بعد تحديث الإصدار 2.23.17.8 على متجر Google Play.

"من الممكن إضافة حساب جديد من خلال النقر على رمز السهم بجوار زر رمز الاستجابة السريعة (يظهر في أعلى يمين شاشة إعدادات التطبيق).

في نفس القائمة، من الممكن أيضًا التبديل إلى حساب مختلف. عندما إذا أضفت حسابًا جديدًا، فسيظل على جهازك حتى تقرر تسجيل الخروج، "ذكر WABetaInfo في تقريره.

من خلال هذه الميزة الأخيرة، يمكن للمستخدمين الاحتفاظ بجميع محادثاتهم في مكان واحد بما في ذلك المحادثات الخاصة والمراسلات المهنية وغيرها من الاتصالات.

ذكر WABetaInfo: "إنه يبقي محادثاتك منفصلة، جنبًا إلى جنب مع الإشعارات، ويتيح لك التغيير بين الحسابات دون الحاجة إلى أجهزة مختلفة أو تطبيقات موازية".

يجعل موقع الويب الخاص بتحديث واتساب WhatsApp من السهل على المستخدمين استخدام حسابات متعددة على نفس الجهاز، بدلاً من إنشاء إعدادات مختلفة لحسابات مختلفة بشكل منفصل لكل منها. "يمكنك استخدام تطبيق واحد على جهازك الرئيس للوصول إلى حساباتك والتبديل بينها."