ميزة في واتساب تتيح الدخول والخروج من الدردشات الصوتية الجماعية

في العام الماضي ، أصدر WhatsApp سلسلة من التحديثات الجديدة لجعل إرسال الرسائل الصوتية تجربة أفضل بشكل عام ، والآن يعمل على إشراك المجموعة بأكملها. أصدر تطبيق المراسلة إصدارًا تجريبيًا من الدردشات الصوتية - وهي ميزة تنشئ محادثة صوتية جماعية مستمرة ، وفقًا لتقارير WABetaInfo. ظهرت العلامة الأولى للمحادثات الصوتية في وقت سابق من هذا العام تحت اسم الدردشات الصوتية ولكنها لم تقدم الكثير من المعلومات الأخرى غير مجرد وجودها.

تُظهر محادثتان على WhatsApp كيفية فتح محادثة صوتية





على الرغم من أنه يبدو متشابهًا ، إلا أن هذا التحديث لا يشبه تمامًا بدء مكالمة جماعية ، مما يعطي إحساسًا يشبه Discord أكثر مما لو كنت تعطي لأصدقائك رنينًا. يجب أن يرى أي شخص لديه التحديث رمز شكل موجة في الزاوية اليمنى العليا من الدردشة الجماعية. يؤدي الضغط على الأيقونة إلى بدء محادثة صوتية جماعية وستظهر رسالة صوتية مفتوحة بميكروفون على يساره وعلامة X حمراء على يمينها. سيتلقى كل شخص آخر في المجموعة إشعارًا فوريًا ، مثل أي رسالة ، بدلاً من رنين هواتفهم. سيرون لافتة أعلى مربع الدردشة تتيح لهم معرفة عدد الأشخاص الذين يدردشون الآن ويمنحهم خيار الاتصال.

تتم حماية الدردشات الصوتية عن طريق التشفير من طرف إلى طرف تمامًا مثل أي رسائل أخرى يتم إرسالها ويتم إيقافها أيضًا إذا لم ينشط أحد فيها لمدة ساعة. يبدو أن الدردشة الصوتية عبر WhatsApp متاحة فقط في الإصدار التجريبي لمستخدمي Android في الوقت الحالي ولكن يُزعم أنها ستظهر لمزيد من الأشخاص في الأيام المقبلة.