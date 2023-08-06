واتساب يجلب ميزة لا تقدر بثمن للمحادثات الجماعية

يقدم واتساب WhatsApp، تطبيق المراسلة الفورية الشهير المملوك لشركة ميتا Meta، ميزة جديدة تهدف إلى تعزيز إدارة الدردشة الجماعية.

واتساب يختبر ميزة Admin Review

وفقًا لتقرير WaBetaInfo، يقوم WhatsApp حاليًا باختبار ميزة Admin Review، والتي ستثبت أنها لا تقدر بثمن لمسؤولي المجموعة عندما يكونون بعيدًا.

أحدث إصدار من WhatsApp beta لتحديث Android، الإصدار 2.23.16.18، يجلب هذه الميزة إلى مجموعة مختارة من مختبري الإصدارات التجريبية، مما يوفر لهم تجربة مباشرة لوظائفه، كما ذكرت WABetaInfo.

تقدم الميزة خيارًا جديدًا داخل شاشة إعدادات المجموعة التي تسمح لجميع المشاركين في دردشة جماعية بالإبلاغ عن الرسائل التي يجدونها متعلقة، أو غير مناسبة مباشرة إلى مسؤولي المجموعة.

بمجرد الإبلاغ عن رسالة، سيكون للمسؤول سلطة إما حذف الرسالة للجميع، أو اتخاذ الإجراء المناسب بناءً على طبيعة المحتوى المبلغ عنه، يمكن أن يشمل ذلك إزالة المرسل من المجموعة للحفاظ على بيئة آمنة ومحترمة داخل المحادثة.

مع هذه الأداة القوية الموجودة تحت تصرفهم، يمكن لمسؤولي المجموعة الآن الإشراف على المجموعة بكفاءة حتى عندما لا يكونون حاضرين بشكل نشط، مما يضمن بقاء المحادثة محترمة وتلتزم بإرشادات المجتمع.

سيتم إدراج الرسائل التي تتطلب مراجعة المسؤول بشكل ملائم في قسم جديد موجود في شاشة معلومات المجموعة للإبلاغ عن رسالة، يمكن لأي عضو في الدردشة ببساطة فتح خيارات الرسالة وتحديد الإجراء المناسب.

في حين أن ميزة مراجعة المسؤول متاحة حاليًا لبعض مختبري الإصدارات التجريبية الذين قاموا بتثبيت أحدث إصدار من WhatsApp beta لتحديث Android من متجر Google Play، فمن المقرر طرحه لمزيد من المستخدمين في الأيام المقبلة.

يمثل هذا خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز بيئة آمنة وإيجابية للتفاعلات الجماعية على WhatsApp.

وفي الوقت نفسه، يعمل WhatsApp على ميزة أخرى قد تساعد المستخدمين على التحقق من حساباتهم بسهولة يقال إن تطبيق المراسلة الفورية يعمل على ميزة تسمح للمستخدمين باستخدام عناوين بريدهم الإلكتروني كطريقة بديلة لتسجيل الدخول.