انتشال جثة عامل غرق في بركة مياه زراعية في الفرافرة بالوادي الجديد

تمكنت قوات الحماية المدنية التابعة لمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد من انتشال جثة عامل لقي مصرعه "غرقًا" في بركة مياه زراعية في إحدى المزارع بمركز الفرافرة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن مديرية الوادي الجديد ومساعد وزير الداخلية، إخطارًا من قسم شرطة مركز الفرافرة يُفيد بغرق عامل داخل مزرعة في بركة مياه زراعية بمركز الفرافرة.

بالفور، أصدر مدير أمن الوادي الجديد تعليماته لإدارة الحماية المدنية التابعة لمركز الفرافرة للتوجه نحو المزرعة التي لقي فيها العامل مصرعه غرقًا، بهدف انتشال جثمانه من داخل البركة.

استعانت قوات الحماية المدنية التابعة لمركز الفرافرة بأسلوب شفط مياه البركة الزراعية لتسهيل عملية انتشال جثمان الغريق. وبفضل جهودهم، تمكنت القوات من انتشال جثمان المتوفى.

بعد التحري والبحث، تأكد أن العامل المتوفى هو محمد حسني عبد الرحيم محمد علي، يبلغ من العمر 22 عامًا، وهو من سكان مركز منفلوط في محافظة أسيوط. لقد غرق داخل بركة مياه زراعية في منطقة "ذراع مريم" بالكيلو 15 على محور "الفرافرة- ديروط".

تم تحرير محضر بالواقعة وتم نقل جثمان العامل لمشرحة مستشفى الفرافرة العام. تم إخطار النيابة العامة لبدء التحقيقات والسماح بدفن الجثة.