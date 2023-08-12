6 ملايين لـ النصر.. مكاسب الأندية المالية من البطولة العربية

أسدل الستار على منافسات البطولة العربية للأندية الأبطال 2023 المقامة في المملكة العربية السعودية، ونجح نادي النصر في الفوز باللقب على حساب فريق الهلال بهدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ستاد الملك فهد الدولي بالطائف، مساء اليوم السبت.

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حقق نادي النصر اللقب الأول له بتاريخ منافساته بالبطولة العربية، بينما توقف رصيد ألقاب الهلال عند بطولتين فاز بهما في 1994 و1995.

مكاسب الأندية المادية من البطولة العربية:

يحصل الفائز بكأس البطولة العربية للأندية الأبطال على مبلغ 6 ملايين دولار كما حدد الاتحاد العربي لكرة القدم، وهو المبلغ الذي سيحصل عليه نادي النصر.

ويحصل وصيف كأس الملك سلمان للأندية الأبطال على مبلغ 2.5 مليون دولار، وهي التي يحصل عليها نادي الهلال.

وتحصل أندية الشباب السعودي والشرطة العراقي على مبلغ 200 ألف دولار أمريكي، من نصيب الأندية التي خرجت من دور نصف النهائي.

في حين تحصل الأندية التي ودعت البطولة العربية من الدور ربع النهائي على مبلغ 150 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى 100 ألف دولار لكل فريق خرج من دور المجموعات، بجانب مبلغ 20 ألف دولار للأندية التي ودعت من الدور التمهيدي.