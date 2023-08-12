أسباب تمنع راموس من الانتقال لنادي الاتحاد

ارتبط اسم المدافع الإسباني سيرجيو راموس لاعب نادي باريس سان جيرمان السابق بالانتقال لنادي الاتحاد السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي، لتعويض غياب أحد حجازي، لكن هناك سبب يمنع اللاعب سيرجيو من الانتقال للنمور في الصيف الحالي.

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أسباب تمنع انتقال راموس لنادي الاتحاد

قالت التقارير الإسبانية أن راموس وافق بالفعل على الانتقال لنادي الاتحاد لكن حتى الآن لم يرسل العميد عرض رسمي لضم اللاعب أو التفاوض معه مباشرة.

وقالت التقارير الإسبانية أن أمر توقيع راموس على عقود انتقاله لنادي الاتحاد متروك لإدارة الفريق وللتقييمات والاوضاع الداخلية للنادي، لكن السبب الرئيس خلف صعوبة اتمام الصفقة هو عدد المحترفين الأجانب في صفوف الفريق، وحاجة النمور للتفريط في لاعب حتى تكون القائمة بـ 8 محترفين فقط.

أما عن السبب الثاني فهو تحديد الجهاز الإداري التعاقد مع مدافع محلي لتعويض حجازي، لكنه في حال وصلت الأمور لطريق مسدود سيكون اللاعب الأجنبي هو الحل قبل غلق باب القيد، وفي تلك الحالة سيكون العميد مجبر على التفريط في خدمات لاعبين من صفوفه.