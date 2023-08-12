تشكيل مباراة الخليج والفيحاء في الجولة الأولى من الدوري السعودي

أعلن مدربي فريقي الخليج والفيحاء تشكيل الفريقين في المواجهة التي تجمعهما مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد الملك سلمان، ضمن مواجهات الجولة الاولى من مباريات الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي 2023-2024.

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تشكيل مباراة الخليج والفيحاء في دوري روشن

أعلن بيدرو إيمانويل تشكيل الخليج لمواجهة الفيحاء بعد قليل، والتي تكونت من:-

إبراهيم سيهيتش في حراسة المرمى، عمر العودة وليساندرو لوبيز وبيدرو ريبوشو وخالد السميري وايفو رودريجيز وفابيو مارتينيز وعبدالله آل سالم وعبدالله الشنقيطي واللاعب وو يونج جانج وحمد العبدان.

وتواجد على مقاعد بدلاء نادي الخليج أمام الفيحاء كل من مروان الحيدر وحسين فريج وبندر المطيري وسعيد اليامي وعبدالإلة هوساوي وحسن المجحد ورياض ابراهيم ومنصور حمزي وهشام آل دبيس.

على الجانب الأخر، جاء تشكيل فريق الفيحاء مكون من:-

في حراسة المرمى: ستويكوفيتش.

في خط الدفاع: مخير الرشيدي وحسين الشويش ومحمد البقعاوي.

في خط الوسط: مهند القيضي وريكاردو ريلر وجوكو سيمروت وعبدالرحمن السفري.

وفاشون ساكالا وانطوني نواكايمي وسلطان مندش.