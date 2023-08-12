رابطة الدوري الإسباني تقدم شكوى ضد باريس سان جيرمان

تقدمت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" بشكوي ضد نادي باريس سان جيرمان للمفوضية الأوروبية، على خلفية الأموال التي يستخدمها الفريق الفرنسي في التعاقدات.

وأصدرت رابطة الدوري الإسباني بيانًا رسميًا، تؤكد من خلاله تقدمها بشكوي ضد البي أس جي، حيث جاء بيانها كالتالي: "باريس سان جيرمان يحصل على موارد مالية بطرق غير قانونية مما سمح له بتحسين وضعه التنافسي وإحداث تشوهات كبيرة في سوق الانتقالات".

وتابعت:"هناك قاعدة تسري اعتبارًا من 12 يوليو 2023، على الإعانات الأجنبية التي تمنحها دول خارج الاتحاد الأوروبي للأندية التي تمارس نشاطًا في سوق الانتقالات".

وأضافت رابطة الدوري الإسباني بيانها:"هذه الإعانات تشمل التي تأتي من الشركات العامة التي تسيطر عليها دول بشكل مباشر أو غير مباشر".

وأكملت:"باريس سان جيرمان تلقى إعانات أجنبية من دولة قطر، مما سمح له بتحسين وضعه التنافسي وإحداث تشوهات كبيرة في سوق الانتقالات".

وأختتمت:"تلك الإعانات تسمح لباريس سان جيرمان بتوظيف أفضل لاعبي كرة القدم والمدربين، أعلى بكثير من إمكانياتهم، والحصول على دخل من الرعاية الرياضية لأرقام لا تتوافق مع قيم أسعار السوق، بالإضافة إلى التأثير على القدرة التعاقدية للأندية الأخرى".

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان نجح في التعاقد مع عثمان ديمبلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما قام بدفع 50 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي المتواجد في عقد اللاعب مع ناديه السابق برشلونة.