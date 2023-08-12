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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الكشف عن حجم إصابة مادو ومدة غيابه عن النصر

عبدالله مادو
عبدالله مادو

تعرض المدافع السعودي عبدالله مادو لاعب نادي النصر السعودي لإصابة في مباراة العالمي بنصف نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال، والتي كانت أمام فريق الشرطة العراقي، والتي بسببها غاب اللاعب عن نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

حجم إصابة عبدالله مادو ومدة غيابه عن النصر

اثبتت الأشعة التي تعرض لها عبدالله مادو عقب لقاء الشرطة العراقي وجود تمزق في العضلة الخلفيه لمدافع النصر، وسيحتاج اللاعب للراحة والعلاج الطبيعي قبل العودة للتدريبات الجماعية، بعد فترة غياب تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع.

وتحفظ نادي النصر على إعلان ملامح تشكيل الفريق مبكرًا بسبب إصابة اللاعب، لكنه شهدت تواجد عبدالإلة العمري في التشكيل الأساسي بعدما غاب عن المباريات الماضية لحساب علي لاجامي مدافع الفريق.

يخوض النصر مواجهة نهائي البطولة العربية اليوم أمام الهلال على ملعب الملك فهد الرياضي بالطائف، ومن المقرر ان تكون اولى مباريات العالمي في بطولة الدوري أمام فريق الاتفاق المقرر لها يوم الاثنين المقبل الموافق 14 أغسطس الجاري.

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