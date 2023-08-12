هجمات مكثفة من النصر للعودة بالنتيجة أمام الهلال والعويس يتألق (فيديو)

يحاول النصر العودة في اللقاء وتسجيل هدف التعادل أمام الهلال المتقدم بهدف نظيف في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب ستاد الملك فهد الرياضي بالطائف، في نهائي البطولة العربية للأندية 2023.



في دقيقتين محاولتين للنصر من أجل تعديل النتيجة، بعدما سدد رونالدو قائد النصر تسديدة قوية في الدقيقة 58 لكنها تمر فوق العارضة بمسافة قصيرة، قبل أن يسدد تاليسكا نجم العالمي، كرة قوية لكن يتصدى لها العويس حارس الهلال ببراعة في الدقيقة 59.



فرصة رونالدو

تسديدة تاليسكا



تشكيل الهلال:

في حراسة المرمى: محمد العويس، في الدفاع سعود، خاليدو كوليبالي، الشهراني في الوسط: كنو، نيفيز، سافتيش ، في الهجوم: ميشايل، سالم الدوسري، مالكوم

تشكيل النصر:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: أليكس تيليس ، عبدالإلة العمري ، علي لاجامي ، سلطان الغنام.

في خط الوسط: عبدالله الخيبري ، مارسيل بروزوفيتش ، سيكو فوفانا.

في خط الهجوم: ساديو ماني ، كريستيانو رونالدو ، أندرسون تاليسكا.

