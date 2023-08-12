فولهام يتفوق على إيفرتون في أول مبارياته بالدوري الإنجليزي

حقق فولهام انتصارًا هامًا على نظيره إيفرتون بهدف من دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ستاد جوديسون بارك في الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي.

اقرأ أيضًا..

ألغى حكم المباراة هدفًا لصالح إيفرتون في الدقيقة 36 من الشوط الأول بداعي العرقلة على مايكل كين.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين إيفرتون وفولهام من دون أهداف.

وسجل فولهام الهدف الأول له خلال المباراة بأقدام بوبي ريد في الدقيقة 73 من أحداث الشوط الثاني.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية المباراة بفوز فولهام على نظيره إيفرتون بهدف من دون رد.

بهذه النتيجة، رفع فولهام من رصيده أول 3 نقاط في بطولة الدوري الإنجليزي ولم يتحدد مركز فولهام لحين انتهاء الجولة الأولى، فيما توقف رصيد إيفرتون من دون نقاط في بطولة الدوري الإنجليزي.