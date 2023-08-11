رسمياً.. ايفرتون يعلن تعاقده مع يوسف الشرميطي

أعلن نادي ايفرتون الإنجليزي صفقة جديدة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد.

ونجح ايفرتون في اتمام التعاقد مع البرتغالي يوسف الشرميطي لاعب سبورتنج لشبونة بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2026-2027.

وعبر الشرميطي ذو الأصول التونسية عن سعادته الكبيرة بالانضمام لايفرتون مشيراً إلى أنها خطوة هامة في مسيرته الإحترافية.

وقال الشرميطي في تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادي ايفرتون: “ انا سعيد لتواجدي هناك هو نادٍ رائع ومدينة جميلة وسأبذل قصارى جهدي من أجل ايفرتون ”.

وأكمل: “ لقد لعب العديد من الاساطير هعنا في ايفرتون لذلك لم يكن من الممكن أن ارفض فرصة الانتقال الي هنا ”.