عاجل
صافرة مغربية لنهائي البطولة العربية والبنا حكم رابع
الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رسمياً.. ايفرتون يعلن تعاقده مع يوسف الشرميطي

يوسف الشرميطي
يوسف الشرميطي

أعلن نادي ايفرتون الإنجليزي صفقة جديدة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد.

txt

الدوري الإنجليزي.. إيفرتون يسعى لبداية جديدة بعد صراع الهبوط متسلحًا بتاريخه والميركاتو

ونجح ايفرتون في اتمام التعاقد مع البرتغالي يوسف الشرميطي لاعب سبورتنج لشبونة بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2026-2027.

وعبر الشرميطي ذو الأصول التونسية عن سعادته الكبيرة بالانضمام لايفرتون مشيراً إلى أنها خطوة هامة في مسيرته الإحترافية.

وقال الشرميطي في تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادي ايفرتون: “ انا سعيد لتواجدي هناك هو نادٍ رائع ومدينة جميلة وسأبذل قصارى جهدي من أجل ايفرتون ”.

وأكمل: “ لقد لعب العديد من الاساطير هعنا في ايفرتون لذلك لم يكن من الممكن أن ارفض فرصة الانتقال الي هنا ”.

 