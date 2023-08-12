جيرو يقود هجوم ميلان الرسمي لمباراة النجم الساحلي الودية

أعلن ستيفانو بيولى المدير الفني لفريق ميلان، عن تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة النجم الساحلي الودية في المباراة المرتقبة مساء اليوم السبت على ملعب مركز ميلانو الرياضي استعدادا لانطلاق الدوري الإيطالي.

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تشكيل ميلان لمباراة النجم الساحلي

موعد مباراة ميلان والنجم الساحلي الودية

من المقرر أن تبدأ المباراة مساء اليوم السبت التي تجمع بين ميلان والنجم الساحلي مساء اليوم السبت في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و8 مساء بتوقيت الإمارات، 7 مساء بتوقيت المملكة العربية

القنوات الناقلة لمباراة ميلان والنجم الساحلي

تذاع مباراة ميلان الإيطالي والنجم الساحلي مساء اليوم السبت ، التي تذاع على قنوات التاسعه التونسية.