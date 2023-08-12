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السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جيرو يقود هجوم ميلان الرسمي لمباراة النجم الساحلي الودية

ميلان
ميلان

أعلن ستيفانو بيولى المدير الفني لفريق ميلان، عن تشكيل  الفريق الذي يخوض مباراة النجم الساحلي الودية في المباراة المرتقبة مساء اليوم السبت على ملعب  مركز ميلانو الرياضي استعدادا لانطلاق الدوري الإيطالي.

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تواجد الفرنسي أولفية جيرو و  البرتغالي رفائيل لياو  في هجوم الميلان لمباراة النجم الساحلي .

تشكيل ميلان  لمباراة النجم الساحلي 

 

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موعد مباراة ميلان والنجم الساحلي الودية 

من المقرر أن تبدأ المباراة مساء اليوم السبت التي تجمع بين ميلان والنجم الساحلي مساء اليوم السبت في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و8 مساء بتوقيت الإمارات، 7 مساء بتوقيت المملكة العربية

القنوات الناقلة لمباراة  ميلان والنجم الساحلي

تذاع مباراة ميلان الإيطالي  والنجم الساحلي مساء اليوم السبت ، التي تذاع على قنوات التاسعه التونسية.