أبها السعودي يتعاقد مع تاتاروشانو حارس ميلان السابق

تعاقد نادي أبها السعودي مع الروماني تشيبربان تاتاروشانو حارس مرمى نادي ميلان الإيطالي السابق، وذلك لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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أبها يضم الحارس الروماني تشيبربان تاتاروشانو:

وصل الحارس الروماني تاتارشانو إلى السعودية، اليوم الخميس، تمهيدًا للتوقيع الرسمي على عقوده مع زعيم الجنوب، في صفقة انتقال حر، بعد ثلاثة مواسم قضاها مع الروسونيري.

تاتاروشانو في أبها بعد 20 موسمًا في أوروبا:

ووقع الحارس الروماني تاتاروشانو صاحب الـ 37 عامًا على عقوده مع نادي أبها لمدة موسمين، بعد مسيرة كبيرة في الملاعب الأوروبية خلال الـ 20 عامًا الماضية.

لعب تشيبربان تاتاروشانو في أوروبا مع أندية يوفنتوس بوخارست وجلوريا بستريتا وستيوا بوخارست الروماني، وفيورنتينا الإيطالي ونانت وليون في الدوري الفرنسي، وعاد من جديد لإيطاليا عبر بوابة نادي ميلان في عام 2020.