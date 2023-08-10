الدوري الإيطالي.. ميلان أكثر الأندية إنفاقًا بالموسم الجديد وإبراهيموفيتش الغائب الأبرز

حشد نادي ميلان الإيطالي أسلحته إستعدادًا للموسم الجديد الجديد بحثًا عن حصد الألقاب، حيث اكتفى الروسونيري في “الكالتشيو” بحصد المركز الرابع برصيد 70 نقطة، وضاعت منه فرصة الاحتفاظ بلقب بطولة الدوري الذي أحرزه في الموسم ماقبل الماضي 2021ـ 2022، بعدما تمكن نابولي من التتويج بالنسخه الأخيرة من الكالتشيو الإيطالي.

وأقتحم دخل ميلان سوق الانتقالات الصيفية 2023 بقوة، حيث أبرم العديد من الصفقات أبرزهم ضم كريستيان بوليسيتش لاعب تشيلسي السابق مقابل 20 مليون يورو ليتصدر قائمة أكثر الأندية إنفاقًا وصرفًا للأموال في الميركاتو الصيفي لهذا الموسم، بالنسبة للأندية الإيطالية، وذلك من خلال إجراء تعاقدات وصفقات مع لاعبين بلغت 110.5 مليون يورو.

ويحاول الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب ميلان ترتيب أوراق الفريق من جديد، حيث بات مطلوبا منه الحضور الفعال في المسابقات المحلية.

وكذلك في البطولات الخارجية وأبرزها دوري ابطال أوروبا، والذي يحتل فيه نادي ميلان المركز الثاني في السجل الذهبي للبطولة بسبعة ألقاب، آخرها كان في موسم 2006ـ 2007.

وكان الروسونيري قدم موسمًا جيدًا في الموسم الماضي أوروبيًا، إذ وصل إلى نصف النهائي وخرج على يد مواطنه إنتر ميلان.

كريستيان بوليسيتش

صفقات ميلان القوية في الإنتقالات الصيفية

بداية صفقات ميلان في سوق الانتقالات الصيفي 2023 ضم كريستيان بوليسيتش لاعب تشيلسي السابق مقابل 20 مليون يورو.

بجانب التعاقد ميلان مع صامويل تشوكويزي لاعب فياريال ويونس موسى من فالنسيا بنفس قيمة انتقال بوليسيتش.

كما نجح ميلان في ضم تيجاني ريندوز لاعب ألكمار الهولندي بصفقة بلغت 19 مليون يورو.

كما أجرى ميلان عدد من الصفقات المهمة، مثل روبن لوفتوس تشيك لاعب نادي تشيلسي بـ16 مليون يورو.

وأيضًا تعاقد مع نوح اوكافور لاعب سالزبورخ الألماني بصفقة بلغت 14 مليون يورو، فيما أبرم صفقة أيضًا مع لوكا رومير من لاتسيو وماركو سبورتيلو من اتلانتا بانتقال حر للاعبين.

إبراهيموفيتش

المغادرون عن صفوف ميلان في الميركاتو الصيفي

يفتقد الروسونيري العديد من اللاعبين في موسمه المقبل ويأتي علي رأسهم النجم الأسطوري السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بسبب اعتزاله كرة القدم.

كما غادره إبراهيم دياز إلى ريال مدريد بعد إنهاء الإعارة، وكذلك سيرجينيو ديست الذي رحل إلى برشلونة.

بالإضافة إلى اللاعب تيموي باكايوكو الذي انتقل للبلوز، وكذلك استير فرانكس لفرانسبورغ، والاثنان لانتهاء الإعارة.

فيما غادر جابريل بيلودي إلى أولمبيا، وانتي ريبيتش إلى بشكتاش، والاثنان بانتقال حر.

وأخيرًا غادر ساندرو تونالي إلى مانشستريونايتد، بصفقة بلغت 64 مليون يورو.