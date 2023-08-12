حملة لرفع الإشغالات بمدينة القنطرة غرب الإسماعيلية

نفذت إدارة الإشغالات والأزمات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، اليوم السبت، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بعدة مناطق مختلفة بالمركز.

وأسفرت الحملة عن رفع 35 إشغال طريق، بجانب التحفظ على عدد 4 أنابيب غاز، 20 كرسي، وعدد 5 تربيزات، تم تحرير عدد 18 محضر لبعض المحال التجارية لعدم الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة المتابعة المستمرة لإزالة إشغالات الطريق التي تعوق السيولة المرورية، ومراجعة تراخيص المحال التجارية وفقًا للمنظومة الحديثة.