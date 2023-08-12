عاجل
العويس يتألق ويتصدى لرأسية قوية من بروزوفيتش في نهائي البطولة العربية
السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شاهد.. ظهور هاري كين في المران الأول له في بايرن ميونخ (بالصور)

هاري كين
هاري كين

ظهر اليوم النجم الإنجليزي  هاري كين  المنضم حديثا إلى بايرن ميونخ الألماني قادمًا من صفوف توتنهام  خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري، جاءت فكرة التعاقد مع النجم الإنجليزي وفق احتياجات المدرب توماس توخيل.

اقرأ أيضًا.. 

txt

تفاصيل صفقة هاري كين "القياسية" من توتنهام لـ بايرن ميونيخ

txt

تعليق هاري كين بعد انضمامه إلى بايرن ميونخ

كتب هاري كين عبر حسابه الرسمي  على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"   تغريدة جاءت كالتالي :" نفد أولا. شعور جيد. نتطلع إلى اللعبة لاحقًا.

استقبل لاعبي بايرن ميونخ هاري كين باستقبال خاص خلال المران الأول له  على الملعب التدريبي  لفريق بايرن ميونخ.

 

 

 

الصورة

على الجانب الأخر، تعاقدت  إدارة بايرن ميونخ الألماني  مع النجم الإنجليزي هاري كين  بعقد  3 مواسم  حتى صيف 2027.

الصورة

وتكلفت خزينه بايرن ميونخ  في صفقة هاري كين مبلغ 100 مليون يورو انتعشت بهم خزينه توتنهام، 20 إضافات  25 راتب سنوي .

 

الصورة

يخوض هاري كين تحدي جديد  مع بايرن ميونخ لهدف  التتويج بالبطولات خلال المواسم القادمة مع الفريق البافاري.