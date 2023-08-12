شاهد.. ظهور هاري كين في المران الأول له في بايرن ميونخ (بالصور)

ظهر اليوم النجم الإنجليزي هاري كين المنضم حديثا إلى بايرن ميونخ الألماني قادمًا من صفوف توتنهام خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري، جاءت فكرة التعاقد مع النجم الإنجليزي وفق احتياجات المدرب توماس توخيل.

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كتب هاري كين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاءت كالتالي :" نفد أولا. شعور جيد. نتطلع إلى اللعبة لاحقًا.

استقبل لاعبي بايرن ميونخ هاري كين باستقبال خاص خلال المران الأول له على الملعب التدريبي لفريق بايرن ميونخ.

على الجانب الأخر، تعاقدت إدارة بايرن ميونخ الألماني مع النجم الإنجليزي هاري كين بعقد 3 مواسم حتى صيف 2027.

وتكلفت خزينه بايرن ميونخ في صفقة هاري كين مبلغ 100 مليون يورو انتعشت بهم خزينه توتنهام، 20 إضافات 25 راتب سنوي .

يخوض هاري كين تحدي جديد مع بايرن ميونخ لهدف التتويج بالبطولات خلال المواسم القادمة مع الفريق البافاري.