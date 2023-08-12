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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تعليق هاري كين بعد انضمامه إلى بايرن ميونخ

هاري كين
هاري كين

علق النجم الإنجليزي هاري كين بعد إتمام تعاقده مساء يوم السبت مع الإدارة الإلمانية "بايرن ميونخ" لدعم الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي.

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بايرن ميونخ يتوصل لاتفاق نهائي مع توتنهام لضم هاري كين

كتب النجم الإنجليزي هاري كين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رسالة  بعد إتمام التعاقد جاء كالتالي: "لقد تم ترحيبي بشكل لا يصدق لي ولعائلتي في ميونيخ خلال الـ 24 ساعة الماضية! صاخب للتوقيع على مثل هذا النادي الضخم الذي يتمتع بتاريخ مذهل، لا يمكنك الانتظار حتى تبدأ! ".

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في سياق مٌتصل، أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني  ضم هاري كين قادمًا من صفوف توتنهام إنجلترا خلال فترة الميركاتو الصيفي لتدعيم هجوم الفريق .

ومن المقرر أن يستمر هاري كين مع بايرن ميونخ حتى عام 2027 لمدة 3 مواسم .

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