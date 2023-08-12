تفاصيل صفقة هاري كين "القياسية" من توتنهام لـ بايرن ميونيخ

تعاقد نادي بايرن ميونيخ مع المهاجم الإنجليزي العملاق هاري كين لاعب نادي توتنهام هوتسبير السابق، ليكون مهاجم الفريق في الموسم المقبل وبديل ليفاندوفسكي نجم العملاق البافاري السابق.

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تفاصيل انتقال هاري كين من توتنهام لبايرن ميونيخ

تعاقد بايرن ميونيخ مع هاري كين لمدة 4 مواسم تنتهي بنهاية يونيو عام 2027، وحصل نادي توتنهام الإنجليزي على مبلغ 100 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليون يورو كإضافات.

في حين سيحصل هاري كين على راتب سنوي مع العملاق البافاري يصل إلى 25 مليون يورو، للمهاجم الإنجليزي صاحب الـ 30 عام.

أول مباراة لهاري كين مع بايرن ميونيخ

سيلعب بايرن ميونيخ اليوم السبت أمام فريق لايبزيج في العاشرة إلا ربع مساء اليوم، ولن يتواجد اللاعب في قائمة العملاق البافاري لكنه سيكون في مستعدًا لمواجهة فيردير بريمن المقبلة يوم الجمعة الموافق 18 لشهر اغسطس الجاري، في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.