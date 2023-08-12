لا خطورة من انتشار متحور فيروس كورونا الجديد (شاهد)

أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنه حتى الآن لا يوجد خطر من متحور فيروس كورونا الجديد، الذي انتشر بدول كثيرة من العالم لا يمثل خطرا على مستوى العالم أو المستوى المحلي.

وأضاف "بدران" خلال تصريحاته عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن فيروس كورونا يذكرنا وينبهنا أنه لم ينته ولن ينتهي وأحدث نسخة منه سريعة جدا بالانتشار وهي المتحور الجديد "إي جي 5"، وهو يثبت أن متحور "أوميكرون" مازال موجودا والذي أحدث لنا 600 متحور فرعي.

وأشار إلى أن متحور كورونا أصاب 37 فردا كل دقيقة طوال الشهر الماضي، وكان يتسبب بوفاة 89 شخصا كل يوم، وهذا يعني أن الجهل بطرق الوقاية من كوفيد 19 ومتحوراته مازال متواجدا بكل دول العالم، موضحا أن فيروس كورونا أحدث الدراسات أثبتت أنه قتل 20 مليون شخص حول العالم.

وواصل بدران أن وضع مصر الصحي جيد جدا، وخبرات مصر السابقة بموجات كورونا السابقة جعلت من العدوى السابقة للفيروس والتي أصابت 88.909 إنسان بفيروس كورونا، بكل 100 ألف شخص، كان لدينا بمصر 4861 مصاب بكل 100 ألف شخص، مشددا على ضرورة التطعيمات وجرعاتها المختلفة والحرص على ارتداء الكمامات وغسيل الأيدي والتباعد الإجتماعي.

الصحة العالمية: ظهور متحور جديد لكورونا أشد خطرًا

وأثارت منظمة الصحة العالمية حالة من الجدل بعد تحذيرها من متحور «إي جي 5» من كورونا ينتشر بسرعة خلال الفترة من 17 إلى 23 يوليو.

وأشارت المنظمة إلى أنها صنفت ذلك المتحور على أنه متحور محل الاهتمام وتحت المراقبة.

وأضافت المنظمة أن هناك زيادة مطردة لحصة إي. جي. 5، وذلك مقارنةً ببعض المتحورات الأخرى، فقد بلغ في يوليو، فقد بلغ معدل الانتشار العالمي لـ(إي. جي. 5) 17.4%، ما يمثل زيادة ملحوظة، وذلك مقارنةً بالبيانات التي كانت قبل أربعة أسابيع عندما بلغ المعدل حوالي 7.6%.

وأضافت المنظمة أن المتحوّر على قوائم المراقبة منذ نحو ثلاثة أسابيع، وفقًا لـ«فوربس».

وتنقل المجلة عن إخصائيين، أن المتحوّر يحمل ميزات وراثية من المتحوّرات التي سبقته.

ووفقاً لملاحظات منظمة الصحّة العالمية، فإن المتحوّر لا يبدو أنه يصيب البشر بأعراض مختلفة عن المتحّورات السابقة، أو أعراض أكثر حدّة... لكن المتحوّر يُظهر حتى الآن قابلية أكثر شراسة للانتقال بين البشر، حيث قدرت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا أن النسخة الجديدة من الفيروس مثلت 14.5 بالمئة من الحالات الجديدة للإصابة في البلاد، وهي تنمو بنسبة 20 بالمئة أسبوعياً.