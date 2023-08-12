أعراض متحور كورونا الجديد "إي جي 5"

متحور كورونا الجديد .. حالة من القلق تسود العالم اليوم، وذلك بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية من متحور كورونا الجديد" إي جي 5"، والذي لازال شبحًا يواجه العالم بعد تسجيل مئات آلاف الحالات في عدة دول خلال الاسابيع القليلة الماضية منها الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن سلالة كورونا الجديدة:

سلالة كورونا الجديدة

متحور كورونا الجديد هو نسل لسلالة أوميكرون " إي جي 5".

وقد أضافت منظمة الصحة العالمية متحور إي جي 5 إلى قائمة السلالات المتداولة حاليًا والتي يتم مراقبتها في 19 يوليو.

ينتشر المتحور الجديد في جميع أنحاء العالم، ويؤثر بشكل غير متكافئ على السكان الأكثر ضعفًا.

لا توجد أدلة تؤكد على أن السلالة الناشئة أكثر قوة من السلالات السابقة.

كما أن سلالة كورونا الجديدة قادرة على مواجهة الأجسام المضادة المنتجة عن طريق اللقاحات"، ولكن الاختلاف هو قليل مقارنة مع المتغيرات السابقة.

متحور كورونا

تم اكتشاف السلالة في 51 دولة بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان وكندا وأستراليا وسنغافورة وفرنسا والبرتغال وإسبانيا.

أعراض المتحور

الحمى

السعال

ضيق التنفس

الحمى التهاب الحلق

سيلان الأنف والسعال

آلام الجسم والعضلات

التعب والإسهال

طرق الوقاية

إتباع إجراءات السلامة

ارتداء الكمامات

المحافظة على تلقي اللقاحات

الحفاظ على تهوية الغرف

غسل اليدين جيدًا

استخدام الكحول باستمرار

وذكرت منظمة الصحة العالمية بأن فيروس كورونا لا يزال يمثل تهديدًا كبيرًا على الرغم من إعلان انتهاء حالة الطوارئ الدولية للصحة العامة في الخامس من مايو الماضي.