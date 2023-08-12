السبت 12 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ظهر في 50 دولة.. متحور كورونا الجديد خطر قادم

متحور كورونا
متحور كورونا

يومًا تلو الأخر يتزايد انتشار متحور كورونا الجديد "إيريس" أو "إي جي 5" على مستوى العالم، إذ آثارت السلالة الجديدة من فيروس كورونا الرعب والذعر عالميًا بعد ما تم تصنيفها من قِبل منظمة الصحة العالمية على أنها متحور مثير للاهتمام، إضافة إلى سرعة الانتشار.

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كورونا يجتاح العالم مجددًا.. منظمة الصحة تدق ناقوس الخطر

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آخرهم إي جي 5.. متحورات لفيروس كورونا أثارت رعب العالم

وقالت المنظمة ان "هذه السلالة تحمل اسم EG.5، وهي من متغيرات أوميكرون ل‍فيروس كورونا، ويزداد انتشاره على مستوى العالم، بما في ذلك في بريطانيا والولايات المتحدة والصين".

وتم اكتشاف السلالة الجديدة من كورونا والمعروفة بـ"إيريس" في 51 دولة في المجموع، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان وكندا وأستراليا وسنغافورة وفرنسا والبرتغال وإسبانيا".

وتشير أحدث البيانات إلى أن هذا المتحور يمثل الآن 17.4 بالمئة من حالات كورونا، أو واحدة من كل ست إصابات، وهو ما وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه "ارتفاع ملحوظ".

وقالت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، إن عدد الحالات التي رصدت على مستوى العالم ارتفع بنسبة 80% على مدى شهر، مع مليون ونصف مليون إصابة إضافية من العاشر من يوليو حتى السادس من أغسطس.

 

خصائص المتحور الجديد “إيريس” 

EG.5 لديه قابلية متزايدة للانتقال، ولكنه ليس أكثر حدة من متحورات أوميكرون الأخرى.

بشكل جماعي، لا تشير الأدلة المتاحة إلى أن EG.5 لديه مخاطر صحية عامة إضافية مقارنة بالسلالات المنحدرة الأخرى المنتشرة حاليا من أوميكرون.

أظهر EG.5 زيادة في الانتشار وميزة النمو وخصائص الهروب المناعي، لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات في شدة المرض حتى الآن.

معظم المصابين يعانون من أعراض خفيفة تشمل السعال الجاف والصداع وسيلان الأنف والعطس والتهاب الحلق والتعب.

يعد المتحور "إي. جي. 5" EG.5، التي يطلق عليها علماء اسم "إيريس" Eris الأكثر رصدًا حاليًا لأنها قد تكون وراء عودة انتشار الوباء.

ويرى خبراء أن التجمعات الصيفية وتراجع مستوى المناعة عوامل قد تؤدي دوراً في عودة الوباء أيضاً.

تعتزم بلدان عديدة بينها فرنسا تنفيذ حملات تطعيم تركز على الفئات الأكثر ضعفا في الخريف، إلى جانب حملات ضد الأنفلونزا.

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