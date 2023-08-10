بايرن ميونخ يتوصل لاتفاق نهائي مع توتنهام لضم هاري كين

كشفت صحيفة ذي اتلتيك البريطانية ان نادي بايرن ميونخ أنهى بشكل كامل اتفاقه مع نادي توتنهام الأنجليزي لضم مهاجمه الدولي هاري كين خلال فترة الأنتقالات الصيفية الحالية .

وقالت ذي اتلتيك ان بايرن ميونخ أنهى الاتفاق لضم كين مقابل ١٠٠ مليون يورو يحصل عليها نادي توتنهام الى حانب بعض الحوافز الإضافية عند تحقيقه للالقاب مع الفريق البافاري .

وأضافت الصحيفة : إنهاء الصفقة يتوقف على موقف هاري كين نفسه واتفاق مع باي ن ميونخ على شروط تعاقده الشخصي الى جانب تحديد موقفه بشكل واضح بشأن الاستمرار مع توتنهام من عدمه حيث اكد المقربون من النجم الانجليزي انه موافق على الانتقال لبايرن ميونخ وانه يتطلع لارتداء قميص الفريق البافاري على الرغم من إعلانه ايضا في نفس الوقت رغبته في مواصلة مشواره مع توتنهام الا ان كل التوقعات تصب في اتجاه الموافقة على الانتقال لبايرن ميونخ.